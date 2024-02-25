В Киевской области произошли взрывы

Взрывы произошли в Киевской области Украины в районе Каневского водохранилища. Об этом сообщает телеканал «Мы — Украина».

По словам журналистов, в районе Каневского водохранилища работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога была объявлена в Киевской области в 08:11 (мск), она действует до сих пор. Ранее тревогу в этом регионе объявляли в 06:06 (мск), она продолжалась два часа.

До этого о взрывах в регионе сообщала администрация Киевской области. Местные власти не приводили других подробностей.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.