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В Алма-Ате зафиксировали подземные толчки после землетрясения в КНР

МЧС Казахстана: в Алма-Ате зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,0

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Shutterstock/Yevgeniy Ponomarenko

Жители казахстанского города Алма-Аты почувствовали подземные точки после землетрясения, которое произошло на территории КНР. Об этом сообщается на официальном сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что магнитуда подземных толчков в населенном пункте составила 3,0. Природный катаклизм зарегистрировали утром 25 февраля в 10:14 по местному времени (7:14 мск).

«Эпицентр землетрясения расположен в 261 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая», — говорится в публикации.

При этом магнитуда подземных толчков в эпицентре землетрясения достигла отметки в 5,9. Очаг природного катаклизма располагался на глубине 10 км, уточняется в заявлении.

Также информацию о стихийном бедствии подтвердил Национальный центр данных о землетрясениях КНР. На сайте структуры сообщается, что подземные толчки зафиксировали в уезде Акчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Однако данные китайской стороны о магнитуде подземных толчков незначительного отличаются от сведений МЧС Казахстана. По словам представителей центра, этот показатель составил 5,8 вместо 5,9.

Ранее землетрясение произошло у берегов японского города Хонсю.

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