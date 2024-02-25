В Алма-Ате зафиксировали подземные толчки после землетрясения в КНР

Жители казахстанского города Алма-Аты почувствовали подземные точки после землетрясения, которое произошло на территории КНР. Об этом сообщается на официальном сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что магнитуда подземных толчков в населенном пункте составила 3,0. Природный катаклизм зарегистрировали утром 25 февраля в 10:14 по местному времени (7:14 мск).

«Эпицентр землетрясения расположен в 261 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая», — говорится в публикации.

При этом магнитуда подземных толчков в эпицентре землетрясения достигла отметки в 5,9. Очаг природного катаклизма располагался на глубине 10 км, уточняется в заявлении.

Также информацию о стихийном бедствии подтвердил Национальный центр данных о землетрясениях КНР. На сайте структуры сообщается, что подземные толчки зафиксировали в уезде Акчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Однако данные китайской стороны о магнитуде подземных толчков незначительного отличаются от сведений МЧС Казахстана. По словам представителей центра, этот показатель составил 5,8 вместо 5,9.

Ранее землетрясение произошло у берегов японского города Хонсю.