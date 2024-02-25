В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белоруссии впервые запланировано проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования — 25 февраля 2024 года. 20 февраля началось досрочное голосование, которое продлилось до 24 февраля включительно.

Ожидается, что будут избраны 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.

В единый день голосования избирательные участки в Белоруссии будут работать с 8:00 мск до 20:00. Всего на территории страны образовано 5411 участков. В республике также предусмотрена возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании необходимо устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18:00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.

24 февраля генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявлял, что структуры Белоруссии предприняли все меры для того, чтобы на выборах в парламенте не допустить повторения событий 2020-го года, когда после президентских выборов в стране случились массовые протесты.

В январе стало известно, что Минск отказался приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы. Сообщалось также, что представители Армении не приехали в качестве наблюдателей.

Ранее в СНГ заявили о предвзятости западных наблюдателей.