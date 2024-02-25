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Врач рассказала об опасности применения народных методов лечения волос

Трихолог Кохас: нельзя бороться с выпадением волос народными методами

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Shutterstock

Использование народных методов, призванных улучшить здоровье волос, ― плохая идея, которая может не помочь, а навредить. Об этом рассказала врач-трихолог Ольга Кохас, сообщает Радио Sputnik.

Специалист отметила, что использование лука в масках для волос может травмировать кожу, а также нарушить иммунный барьер. Вместо этого лучше обратить внимание на препараты, в которых есть экстракт лука.

«Мы не можем вытащить из растений, таких как ромашка, крапива, береза, лук, чеснок, красный перец, необходимую концентрацию полезного. Поэтому и делается производственная экстракция», — сказала она.

Опасность также представляют домашние маски на основе масел. Они лишь стимулируют выпадение волос, вытягивая влагу.

До этого диетолог Марина Шахова рассказала, какие продукты помогут поддержать красоту волос. Необходимо, чтобы в рационе были орехи, семена, рыба, бобовые, овощи и фрукты, яйца, молочные продукты и зеленые овощи.

По ее словам, для здоровья волос важно получать с продуктами Омега-3 жирные кислоты, витамины группы В, витамин Е, витамин С, цинк и железо.

При этом Шахова подчеркнула, что алкоголь, продукты, богатые сахаром, а также жирная и обработанная еда могут негативно сказаться на волосах, в том числе способствовать их выпадению.

Ранее диетолог рассказала, как увеличить потребление полезных для кишечника пищевых волокон.

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