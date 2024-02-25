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В Китае произошло землетрясение

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,7

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Uwe Anspach/Global Look Press

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным EMSC, землетрясение произошло у границы с Киргизией. Подземный толчок был зафиксирован в 04:15 по времени UTC (07:28 мск) в 158 километрах к западу от китайского города Аксу с населением 535 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

В конце января в уезде Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 5,7.

27 января сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5 на границе Киргизии и Китая. Эпицентр подземных толчков находился в Китае — там же, где ранее произошло мощное землетрясение магнитудой 7.

Ранее у берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1.

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