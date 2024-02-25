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В Госдуме РФ оценили возможность ужесточения условий работы иноагентов

Депутат Бутина не исключила ужесточения требований к работе иноагентов в РФ

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Мария Бутина не исключила возможность ужесточения условий работы лиц, признанных иностранными агентами, на территории страны. Слова парламентария передает ТАСС.

Журналисты задали ей вопрос, есть ли необходимость в еще большем ужесточении требований для работы иностранных агентов в РФ. По словам законодателя, действительно ли появятся подобные инициативы, покажет время.

«Все будет зависеть от того, насколько иноагентская работа будет в рамках разумного и справедливого», — подчеркнула Бутина.

При этом она добавила, что перед российским руководством не стоит задача «уничтожить» иностранных агентов. Меры, которые власти принимают в отношении их деятельности, направлены исключительно на защиту граждан и их информирование.

В конце депутат уточнила, что российские парламентарии внимательно следят за методами работы иностранных агентов. Это делается, чтобы оградить жителей РФ от недружественных действий со стороны таких людей.

10 февраля спикер ГД РФ Вячеслав Володин заявил, что законодатели считают необходимым лишить иноагентов источников доходов на территории страны. Он назвал недопустимой ситуацию, в которой люди с данным статусом продолжают зарабатывать на российских гражданах и отечественных компаниях.

Ранее ГД РФ в первом чтении приняла законопроект о запрете рекламного сотрудничества с иностранными агентами.

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