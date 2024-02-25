Киркорову могут запретить въезд в США из-за санкций

Если народный артист России Филипп Киркоров попадет под санкции США и Евросоюза, то ему будет запрещен въезд в Штаты и Европу. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, пишет NEWS.ru.

«Все его имущество и активы [ случае санкций - Прим. ред.] будут заморожены. Арест маловероятен, а вот запрет на въезд — может быть, кроме тех случаев, если он не является гражданином какой-либо западной страны», — сказал он.

Ограничения могут коснуться также тех, кто продолжает сотрудничать с певцом.

До этого певец Филипп Киркоров посетил ДК «Шахтер» в Горловке. Он опубликовал фото из обстрелянного Дома культуры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Киркоров признался, что посещал это учреждение еще в молодости. По словам исполнителя, на сцене «Шахтера» впервые прозвучал его хит «Атлантида». ДК «Шахтер» попал под обстрел в конце 2022 года.

Ранее Киркоров привез детям в Макеевку куклы в виде себя.