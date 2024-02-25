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В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего соседям саблей

ТАСС: мужчина с саблей угрожал соседям в жилом доме в Балашихе

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Global Look Press

Мужчина, который угрожал саблей жильцам многоэтажного жилого дома в Балашихе, обезврежен. Подробности приводит ТАСС.

«Угрожавшего соседям саблей мужчину обезвредили, ему будет оказана специализированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

За несколько дней на этого в Воскресенске Московской области полиция задеhttp://www.gazeta.ru/social/news/2024/02/20/22378195.shtmlржала трех молодых людей, которых подозревают в хулиганстве и разбойном нападении на местных жителей.

Сообщается, что на территории ТЦ «Воскресенск» несовершеннолетние остановили двух 18-летних незнакомцев и, показывая им нож, потребовали у них 50 тыс. рублей. Так как денег у молодых людей не оказалось, подростки потребовали отдать им мобильные телефоны. Один из молодых людей согласился, у второго гаджет забрали силой.

До этого на территории детского саду в Пермском крае заметили мужчину в неадекватном состоянии с ножом в руках. Его удалось задержать до приезда полиции.

Ранее в Сызрани мужчина с ножом пытался затащить в подъезд школьницу.

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