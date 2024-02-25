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В Крыму бойцы ЧВК пришли в кафе для разрешения конфликта сослуживцев

В Крыму бойцы ЧВК «Медведь» пришли в кафе для разрешения конфликта сослуживцев

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Shutterstock

В крымском поселке Черноморское бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей лицами в пол. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП Симферополь».

Военные пришли в заведение для помощи сослуживцам, у которых ранее возник конфликт с посетителями заведения. Всех находившихся в здании заставили лечь на пол, а пьяные бойцы стали избивать и обзывать компанию, с которой они поругались.

В декабре 2023 года в Кумертау (Башкирия) посетители кафе развязали жестокую драку из-за упавшего подноса. Все началось с того, что один из посетителей задел девушку с подносом, после этого начался конфликт, переросший в драку. Судя по кадрам, в конфликте приняли участие не менее семи мужчин. В один момент драка переросла в жестокое избиение.

10 января произошла массовая драка с участием цыган в Мариинске Кемеровской области. По информации источника, инцидент произошел на Вокзальной улице возле магазина. Четырех человек доставили в отдел полиции. Нарушителей порядка оштрафовали.

Ранее астраханец попал в больницу после драки в кафе.

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