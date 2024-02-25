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Вывеска банка в Москве упала на пенсионерку

Четырехметровая вывеска банка в Москве упала на 75-летнюю пенсионерку

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FotograFFF/Shutterstock

Четырехметровая вывеска банка в Москве упала на 75-летнюю пенсионерку на Свободном проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что пара пенсионеров пришла в банковское отделение для закрытия своего кредитного договора. Вывеска обрушилась, когда пожилые люди покинули здание.

Пострадавшую женщину доставили в больницу. Источник сообщил, что в банке пообещали взять на себя все расходы на лечение пенсионерки и принесли ей извинения.

Незадолго до этого под угрозой оказалась жизнь пожилой женщины из Коми. Теряющая память пенсионерка чуть не получила обморожение, выйдя из дома без верхней одежды.

Инцидент произошел в Эжвинском районе города Сыктывкар. Друг сына пожилой женщины присматривал за ней в периоды отсутствия товарища, однако мужчина не обнаружил пенсионерку в дачном доме, приехав проведать ее. При этом двери были отворены. Россиянин обратился в полицию.

Ранее пенсионерка случайно подожгла себя во время приготовления завтрака.

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