В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Предупреждения об угрозе с воздуха звучат в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены включились в Одесской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

До этого в регионах Украины уже объявляли воздушную тревогу, в том числе два раза — в Днепропетровской и Полтавской областях.

В средине дня в субботу, 24 февраля, сирены прозвучали в шести украинских регионах.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.