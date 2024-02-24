Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве

В Тель-Авиве полиция применила водомет для разгона акции против правительства

close
100%
Oded Balilty/AP

Полиция Израиля применила водомет для разгона антиправительственной демонстрации против правительства в Тель-Авиве. Об этом передает РИА Новости.

«Сотни протестующих у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве игнорируют требование силовиков разойтись по домам», — уточнили в сообщении.

По данным агентства, участники несанкционированной акции выкрикивает лозунги в поддержку проведения досрочных выборов и призывает к отставке премьера Биньямина Нетаньяху. Политика обвиняют в кризисе в области безопасности. Дороги на подъезде к Тель-Авиву перекрыли, на дежурство вышли конные отряды.

Правоохранители подтвердили, что пять человек уже арестовали за нарушение общественного порядка неподалеку от комплекса Минобороны в Тель-Авиве.

В пресс-службе отметили, что на улице Каплан, несколько протестующих перекрыли движение и сели на проезжей части. Полицейские «эвакуировали демонстрантов с дороги».

Накануне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь назвал действия Израиля в секторе Газа «геноцидом».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами