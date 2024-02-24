Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве

Полиция Израиля применила водомет для разгона антиправительственной демонстрации против правительства в Тель-Авиве. Об этом передает РИА Новости.

«Сотни протестующих у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве игнорируют требование силовиков разойтись по домам», — уточнили в сообщении.

По данным агентства, участники несанкционированной акции выкрикивает лозунги в поддержку проведения досрочных выборов и призывает к отставке премьера Биньямина Нетаньяху. Политика обвиняют в кризисе в области безопасности. Дороги на подъезде к Тель-Авиву перекрыли, на дежурство вышли конные отряды.

Правоохранители подтвердили, что пять человек уже арестовали за нарушение общественного порядка неподалеку от комплекса Минобороны в Тель-Авиве.

В пресс-службе отметили, что на улице Каплан, несколько протестующих перекрыли движение и сели на проезжей части. Полицейские «эвакуировали демонстрантов с дороги».

Накануне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь назвал действия Израиля в секторе Газа «геноцидом».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.