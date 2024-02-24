На Украине задержали главу управления полиции за нелегальную торговлю

На Украине задержан глава управления Национальной полиции по Волынской области Юрий Крошко. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua» .

Ссылаясь на данные Государственного бюро расследований Украины, издание пишет, что Крошко подозревается в перепродаже машин, которые завозились через благотворительный фонд. По предварительной информации, таким образом были перепроданы 52 автомобиля.

22 февраля сообщалось, что полиция Киева нашла почти $1 млн у экс-главы военно-врачебной комиссии. Деньги были найдены в ходе обысков в одной из квартир подозреваемого в рамках расследования уголовного дела.

За день до того Служба безопасности Украины сообщила о выявлении пяти новых схем уклонения от мобилизации в нескольких регионах страны.

20 февраля украинский суд продлил до 18 апреля содержание под стражей бывшему главе компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву, которого обвиняют в государственной измене.

Ранее в Екатеринбурге ФСБ арестовала жительницу США по делу о госизмене.