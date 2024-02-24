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На Украине задержали главу управления полиции за нелегальную торговлю

«Страна.ua»: задержан глава управления полиции по Волынской области Крошко

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РИА «Новости»

На Украине задержан глава управления Национальной полиции по Волынской области Юрий Крошко. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua» .

Ссылаясь на данные Государственного бюро расследований Украины, издание пишет, что Крошко подозревается в перепродаже машин, которые завозились через благотворительный фонд. По предварительной информации, таким образом были перепроданы 52 автомобиля.

22 февраля сообщалось, что полиция Киева нашла почти $1 млн у экс-главы военно-врачебной комиссии. Деньги были найдены в ходе обысков в одной из квартир подозреваемого в рамках расследования уголовного дела.

За день до того Служба безопасности Украины сообщила о выявлении пяти новых схем уклонения от мобилизации в нескольких регионах страны.

20 февраля украинский суд продлил до 18 апреля содержание под стражей бывшему главе компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву, которого обвиняют в государственной измене.

Ранее в Екатеринбурге ФСБ арестовала жительницу США по делу о госизмене.

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