Стали известны победители всероссийского турнира по стрельбе памяти Федора Охлопкова

В Якутске 24 февраля завершился первый всероссийского турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвященный памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Как отметил полномочный представитель президента в ДФО, главный судья турнира Юрий Трутнев, полигон «Сулус» на данный момент является лучшим в России. По его словам, полигон сделан так, что на нем можно работать круглосуточно и без перерывов на дистанции до 4 км.

«Нам показалось правильным не просто провести соревнования по высокоточной стрельбе, а провести турнир там, где выросла целая плеяда легендарных снайперов», – сказал Трутнев.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что в регионе чтят, уважают и будут продолжать традиции наших великих снайперов. По его словам, полигон будет использован для тренировок всех, кто профессионально занимается стрельбой на дальние расстояния.

«Появление такого полигона в Якутии позволит более активно возрождать традиции нашего снайперского искусства, которое всегда было развито у якутян и, конечно же, будет позволять нам более активно работать в области патриотического воспитания нашей молодежи. Потому что мы сегодня получили огромный заряд от проведения таких соревнований», — сказал Николаев.

Отмечается, что первое место этапа «Ночь» турнира выиграла пара с позывными Ридик и Физрук. Второе место этапа «Ночь» соревнований заняла пара Дмитрий Радченко и Кириченко Сергей, а на третьем оказалась паре с позывными Физрук и Ридик.

В свою очередь, на этапе «День» первое место заняли снайпер Сергей Яковлев и корректировщик Василий Яковлев. Второе место заняли снайпер Дмитрий Радченко и корректировщик Сергей Кириченко, а третье место присуждено паре с позывными Добрый и Кедр.

Как уточнили на сайте правительства, лауреатов третьего места двух этапов наградили сертификатами на 500 тыс. рублей. Призерам, занявшим второе место, вручили новый вездеходы «Сокол». Победители соревнований получили внедорожные автомобили пикапы.