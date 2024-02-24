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Украинские дипломаты попались в Венгрии на контрабанде сигарет

УНИАН: украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию 283 коробки сигарет

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Shutterstock

Украинские дипломаты пытались нелегально ввезти в Венгрию 283 коробки сигарет и были пойманы с контрабандой на границе. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Согласно публикации, табак был на борту микроавтобуса, который в составе «колонны контрабандистов» пытался пересечь границу Украины и Венгрии. На автомобиле стояла фальшивая дипломатическая отметка. Водитель и пассажир микроавтобуса обладали действующими украинскими дипломатическими паспортами, однако прямого отношения к МИД страны не имели. Пассажиром оказалась супруга секретаря посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелева Лариса Шмелева.

21 февраля сообщалось, что более половины жителей Украины считают Венгрию враждебным государством.

22 февраля россиянка попала под уголовное преследование за капсулы для похудения из Казахстана.

Ранее ФСБ заявила о задержании украинца за контрабанду военной продукции.

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