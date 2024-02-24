Украинские дипломаты попались в Венгрии на контрабанде сигарет

Украинские дипломаты пытались нелегально ввезти в Венгрию 283 коробки сигарет и были пойманы с контрабандой на границе. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Согласно публикации, табак был на борту микроавтобуса, который в составе «колонны контрабандистов» пытался пересечь границу Украины и Венгрии. На автомобиле стояла фальшивая дипломатическая отметка. Водитель и пассажир микроавтобуса обладали действующими украинскими дипломатическими паспортами, однако прямого отношения к МИД страны не имели. Пассажиром оказалась супруга секретаря посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелева Лариса Шмелева.

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