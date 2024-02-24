Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянка продлила действие сим-карты и потеряла почти полмиллиона рублей из-за мошенников

В Златоусте женщина обновила сим-карту и потеряла почти полмиллиона рублей

close
100%
Depositphotos

В Златоусте женщина поверила мошенникам, предложившим продлить действие сим-карты, и потеряла полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, аферисты представились сотрудниками сотового оператора и предложили россиянке продлить действие сим-карты. Женщина им поверила и передала свои данные.

Позднее мошенники убедили ее взять кредиты на крупные суммы денег, чтобы якобы обнулить кредитный потенциал. После этого она перечислила злоумышленникам почти полмиллиона рублей прежде, чем банк смог зафиксировать аферу.

Правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее на Урале сотрудница банка обманула пенсионеров на миллионы, чтобы закрыть свои долги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами