Россиянка продлила действие сим-карты и потеряла почти полмиллиона рублей из-за мошенников

В Златоусте женщина поверила мошенникам, предложившим продлить действие сим-карты, и потеряла полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, аферисты представились сотрудниками сотового оператора и предложили россиянке продлить действие сим-карты. Женщина им поверила и передала свои данные.

Позднее мошенники убедили ее взять кредиты на крупные суммы денег, чтобы якобы обнулить кредитный потенциал. После этого она перечислила злоумышленникам почти полмиллиона рублей прежде, чем банк смог зафиксировать аферу.

Правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее на Урале сотрудница банка обманула пенсионеров на миллионы, чтобы закрыть свои долги.