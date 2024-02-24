Тюменские школьники выстроились в очередь ради встречи с Мизулиной

В ходе встречи учащихся тюменской школы № 95 с членом Общественной палаты России, директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной произошла давка. Об этом сообщает новостной портал URA.RU.

В материале поясняется, что актовый зал не смог вместить в себя всех гостей мероприятия, число которых, по данным охраны, превысило 500 человек.

«На входе образовалась давка, а тех, кто не поместился, на встречу не пустили», — отмечается в статье.

По словам очевидцев, помещение заполонила огромная толпа ребят, жаждущих встретиться с Мизулиной. Школьники напористо пытались прорваться внутрь, некоторых из них даже пришлось выгонять из зала. На мероприятии в качестве мер усиления дежурят полицейские, но, несмотря на это, большая часть учащихся все равно остается возле здания, дожидаясь конца официальной части встречи.

«Внутри давка. <...> Зал переполнен, детей выгоняют», — рассказали собеседники издания.

Некоторое время назад Екатерина Мизулина снова поспорила со студентом, на этот раз в Казани по поводу цензуры и доносов. Во время «импровизированных дебатов» ее обвинили в том, что «сотни тысяч» россиян уезжают из-за того, что возвращается советская практика доносов. Женщина в ответ предложила проверить определение слова «донос» в словаре и убедиться, что ее работа не то же самое. В начале февраля глава ЛБИ заставила студента, поспорившего с ней в Екатеринбурге, публично извиниться.

Ранее Мизулина заявила, что любит мемы про себя.