Москвич похитил чужую куртку в клубе, пошел в ней гулять и попался полиции

В Москве мужчина похитил чужую куртку в ночном клубе, пошел в ней гулять и попался полиции. Об этом сообщает »МВД Медиа».

По версии следствия, инцидент произошел в ночном клубе на Покровском бульваре. Злоумышленник похитил из гардероба чужую куртку, в которой находили документы, ключи от автомобиля и наушники владельца. Нанесенный хозяину верхней одежды ущерб составил 36 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого, им оказался 23-летний местный житель. В момент задержания на улице Гришина он был одет в украденную куртку, ее изъяли вместе с содержимым. Имущество планируют вернуть владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее перед 23 Февраля в Москве участились кражи носков и дезодорантов.