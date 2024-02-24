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Москвич похитил чужую куртку в клубе, пошел в ней гулять и попался полиции

В Москве мужчина похитил чужую куртку в клубе и попался полиции

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Global Look Press

В Москве мужчина похитил чужую куртку в ночном клубе, пошел в ней гулять и попался полиции. Об этом сообщает »МВД Медиа».

По версии следствия, инцидент произошел в ночном клубе на Покровском бульваре. Злоумышленник похитил из гардероба чужую куртку, в которой находили документы, ключи от автомобиля и наушники владельца. Нанесенный хозяину верхней одежды ущерб составил 36 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого, им оказался 23-летний местный житель. В момент задержания на улице Гришина он был одет в украденную куртку, ее изъяли вместе с содержимым. Имущество планируют вернуть владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее перед 23 Февраля в Москве участились кражи носков и дезодорантов.

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