На складе Ozon найдены наркотики

В сортировочном центре Ozon в Санкт-Петербурге при приеме товара были обнаружены наркотики. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании. Там отметили, что запрещенные вещества передали в полицию, а товар, в котором они были найдены, в продажу не поступал.

«При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу. Мы незамедлительно вызвали правоохранительные органы и передали им находку. Мы сотрудничаем со следствием и предоставим всю необходимую информацию», — сказали там.

24 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что в сортировочном центре Ozon в Санкт-Петербурге силовики в ходе проверки обнаружили две коробки, в каждой из которых находилось несколько десятков пакетиков с неизвестным веществом. По данным канала, содержимое пакетов отправили на экспертизу, в ходе которой обнаружили, что это наркотики. Отмечается, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливается владелец коробок.

Ранее в Ozon пообещали «строго наказать» сотрудника из Гольяново, которого клиент обвинил в нападении.