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На почте в Москве нашли похожий на гранату предмет

Mash: на почте у Казанского вокзала в Москве нашли похожий на гранату предмет

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Александр Кряжев/РИА Новости

Похожий на гранату предмет была найден на станции сортировки почты у Казанского вокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что предмет обнаружил сотрудник во время досмотра одной из посылок на рентген-аппарате. На место выехали саперы.

До этого сообщалось, что москвич бросил гранату в бригаду скорой помощи, приехавшей к его матери. Инцидент произошел 20 февраля на Никульской улице. Медики приехали на вызов к 74-летней женщине. В подъезде их встретил ее сын и начал угрожать. В квартире сама женщина рассказала фельдшеру, что боится сына и намеренно попросила его вызвать специалистов, чтобы они увезли ее от мужчины. Медик принял решение вызвать еще одну бригаду. Когда фельдшеры из второй машины оказались в подъезде, мужчина бросил в них предмет, напоминающий гранату. После этого он отправился искать оружие, чтобы открыть стрельбу, но его оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Шотландии рыбаки достали со дна водоема гранату времен Второй мировой войны.

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