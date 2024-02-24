Волгоградские родители требуют отстранить детского тренера, судимого за изнасилование

В Волгограде родители требуют отстранить детского тренера по тхэквондо, судимого за изнасилование. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, осужденный в 2015 году за групповое изнасилование мужчина устроился работать в спортивный клуб детским тренером по тхэквондо. Россиянин пытался скрыть свое прошлое, однако родители учеников узнали о судимости.

Сообщается, что в связи с появившейся информацией о совершенном тренером преступлении родители посещающих клуб детей стали требовать отстранения мужчины от работы. Кроме того, успевшего после отбытия наказания жениться, стать отцом и развестись россиянина требуют лишить родительских прав.

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