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Мизулина призвала организовать рейды для контроля за продажами вейпов

Мизулина призвала к усилению контроля за продажей вейпов несовершеннолетним

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Илья Питалев/РИА Новости

Член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе встречи со школьниками и студентами в Тюмени заявила, что существующего контроля за продажей вейпов несовершеннолетним недостаточно, поэтому она призвала организовать систематические рейды при участии Роспотребнадзора и волонтеров. Ее слова передает ТАСС.

Она напомнила, что с 1 июня прошлого года вступил в силу закон об ограничении продажи этого вейпов детям. Мизулина высказала уверенность, что механизм не совсем работает, и дети продолжают покупать эту продукцию «и на улицах, и онлайн».

«А это говорит о недостаточности контроля, то есть нужны систематические рейды и Роспотребнадзора, и волонтеров, чтобы это пресекать», — сказала она.

В начале февраля кандидат медицинских наук, онколог Андрей Пылев заявил, что курение вейпов может привести к онкологическим и неонкологическим, но «потенциально фатальным» заболеваниям легких. По его словам, вред от вейпов сопоставим с последствиями от обычных сигарет.

До этого руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян выступила за полный запрет на торговлю жидкостями для вейпов.

Ранее стало известно, как пол и возраст влияют на формирование зависимости от вейпов

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