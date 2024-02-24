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Рэпер ST опубликовал клип на песню «Дай ему сил»

В сети появился клип на песню музыканта ST «Дай ему сил»

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Росгвардия

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал официальный видеоклип на песню «Дай ему сил». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в клипе использовались кадры, сняты во время поездки музыканта в Донбасс. Также в съемках принимали участие актеры и российские военнослужащие, которые проходят службу в зоне проведения СВО.

Как рассказал ST, героями вышедшего клипа являются командир 21-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент России Владимир Путин. По мнению исполнителя, именно эти люди сегодня олицетворяют понятие патриотизма. Он считает, что герои клипа защищают Родину в сложный исторический момент.

Напомним, 6 февраля ST исполнил свои песни для бойцов Росгвардии в Луганской народной республике (ЛНР). 9 февраля состоялся официальный релиз песни «Дай ему сил». Музыкант признался, что ему важно было получить обратную связь о своем творчестве. Рэпер заявил, что военнослужащие оценили его песни и порадовались, что патриотические композиции появляются. Также рэпер обрадовался тому, что его концерт на передовой получился достаточно камерным.

По словам музыканта, он написал новую композицию во время поездки в Донбасс, однако изначально не планировал выпускать трек. После того как военнослужащие спросили, почему песня не выходит, он принял решение ее выпустить.

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