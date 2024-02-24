Петербургский отель-корабль чуть не утонул из-за льдины

В Петербурге расположенный на воде отель-корабль чуть не утонул из-за льдины. Об этом сообщает телеканал 78.
По информации телеканала, инцидент произошел в «АкваХостеле», расположенном на Ждановской набережной — отель принимает гостей на настоящем корабле.
Сообщается, что лед продавил корпус отеля-корабля. В результате произошедшего началось затопление судна.
Из хостела эвакуировали 75 человек. По данным 78, никто не пострадал. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не утоняются.
До этого в Самарской области дети отравились хлором во время похода в бассейн отеля. Состояние двоих из них оценили как тяжелое.
Ранее власти предложили разрешить заселяться в отели по военному билету.