Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Петербургский отель-корабль чуть не утонул из-за льдины

78: в Петербурге отель-корабль чуть не утонул из-за льдины

close
100%
Аквахостел

В Петербурге расположенный на воде отель-корабль чуть не утонул из-за льдины. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в «АкваХостеле», расположенном на Ждановской набережной — отель принимает гостей на настоящем корабле.

Сообщается, что лед продавил корпус отеля-корабля. В результате произошедшего началось затопление судна.

Из хостела эвакуировали 75 человек. По данным 78, никто не пострадал. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не утоняются.

До этого в Самарской области дети отравились хлором во время похода в бассейн отеля. Состояние двоих из них оценили как тяжелое.

Ранее власти предложили разрешить заселяться в отели по военному билету.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами