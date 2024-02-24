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РПЦ призвала гомосексуалов к покаянию

РПЦ в ответ на декларацию Ватикана призвала участников однополых союзов к покаянию

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unsplash.com

Русская православная церковь (РПЦ) призывает участников однополых союзов обратиться к покаянию. Об этом заявил член библейско-богословской комиссии РПЦ, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), протоиерей Владимир Воробьев в беседе с ТАСС.

Таким образом священнослужитель прокомментировал принятую в Католической церкви декларацию Fiducia supplicans о благословении однополых союзов.

Воробьев отметил, что все члены церковной комиссии РПЦ подтвердили, что нужно по-разному относиться к греху и грешникам. Грех должен быть осужден, а согрешившего человека следует призывать к покаянию — к борьбе против греха и к победе над ним.

«Это выражает полное неприятие содомского греха и абсолютную неприемлемость какой-либо социализации однополого сожительства», — сказал протоиерей.

Он подчеркнул, что церковь призывает людей, совершивший этот грех или какой-либо другой, прийти к покаянию и сознательно вернуться к целомудренной христианской жизни.

В декабре 2023 года Конгрегация вероучения Римско-католической церкви приняла декларацию Fiducia supplicans. Документ подписал папа римский Франциск, в нем впервые в истории католической церкви предлагается благословение однополых союзов.

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