Путин выразил соболезнования семье ушедшего из жизни главы Верховного суда РФ

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье председателя Верховного суда страны Вячеслава Лебедева, который ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу», — отметил представитель главы государства.

23 февраля Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о смерти главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. В материале подчеркивалось, что последние дни жизни он провел в больнице.

Вячеслав Лебедев возглавлял Верховный суд Российской Федерации на протяжении 33 лет, начиная с 1991 года. При этом в период с 1989 по 1991 год он занимал должность председателя Верховного суда РСФСР.

18 августа текущего года российский лидер вручил Вячеславу Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного. Как рассказали в пресс-службе Кремля, глава государства представил главу Верховного суда РФ к награде за «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы».

Ранее в Государственной думе РФ отреагировали на смерть Вячеслава Лебедева.