Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин выразил соболезнования семье ушедшего из жизни главы Верховного суда РФ

Песков: Путин выразил соболезнования родным главы Верховного суда РФ Лебедева

close
100%
Совет Федерации РФ/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье председателя Верховного суда страны Вячеслава Лебедева, который ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу», — отметил представитель главы государства.

23 февраля Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о смерти главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. В материале подчеркивалось, что последние дни жизни он провел в больнице.

Вячеслав Лебедев возглавлял Верховный суд Российской Федерации на протяжении 33 лет, начиная с 1991 года. При этом в период с 1989 по 1991 год он занимал должность председателя Верховного суда РСФСР.

18 августа текущего года российский лидер вручил Вячеславу Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного. Как рассказали в пресс-службе Кремля, глава государства представил главу Верховного суда РФ к награде за «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы».

Ранее в Государственной думе РФ отреагировали на смерть Вячеслава Лебедева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами