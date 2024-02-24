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Морж Салтан из Крыма научился качать пресс и сдал нормы ГТО

В Крыму морж Салтан научился качать пресс и сдал нормы ГТО

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minicrimea/VK

В Крыму морж по имени Салтан научился качать пресс и сдал нормы ГТО к Дню защитника Отечества. Об этом в сообществе во «ВКонтакте» пишет «Парк миниатюр Бахчисарай».

Ролик с качающим пресс моржом появился на странице Бахчисарайского парка миниатюр. Сообщается, что так Салтан отметил 23 февраля.

«Как отметить День защитника Отечества? Сдать нормы ГТО по физической подготовке, например, как морж Салтан из Бахчисарая! Пресс у него о-го-го!!!» — сказано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

По данным РЕН ТВ, Салтан живет в Крыму с конца прошлого года и является самым крупным представителем своего вида в России. Его длина составляет около четырех метров, а масса более полутора тонн.

Ранее в Московском зоопарке сообщили о выросшей в несколько раз коллекции животных.

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