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Россиянин гулял с собакой в лесу и нашел 8 кг наркотиков

«78.ru»: в Ленобласти собака нашла в лесу 8 кг наркотиков

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Shutterstock

Во Всеволожске собака случайно нашла пакет с запрещенными веществами в лесу. Об этом сообщает «78.ru».

Житель СНТ «Дзель» во Всеволожске гулял с собакой в лесу около поселка, в какой-то момент животное обнаружило пакет с неизвестным веществом. Владелец пса вызвал полицию, правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили в мешке девять пакетов с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что в них был мефедрон. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в колонию Калуги пытались передать наркотики, спрятав их в перце.

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