Подозреваемые в поджоге покрышек в подъезде в Ленобласти задержаны

В Ленобласти по подозрению в поджоге покрышек в подъезде задержали двух мужчин. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, в ночь на 21 января мужчины подожгли автомобильную покрышку возле квартиры пенсионерки на Малоневском канале в Шлиссельбурге. В результате дверь жилища сгорела, а россиянке пришлось прятаться от пламени на балконе. Спасатели эвакуировали из строения шесть человек.

Правоохранительные органы нашли и задержали подозреваемых в совершении преступления. Сообщается, что один из мужчин ранее был судим по статье о наркотиках. Предполагаемых злоумышленников допросили и отправили в изолятор временного содержания.

Ранее в Химках серийный прокалыватель покрышек попался на видео.