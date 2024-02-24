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В колонию Калуги пытались передать наркотики, спрятав их в перце

В калужской колонии в перце нашли наркотики

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УФСИН России по Калужской Области

В калужскую исправительную колонию пытались передать наркотики для осужденного, спрятав их в болгарском перце. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН региона.

Запрещенные вещества нашли сотрудники колонии при досмотре посылки, наркотики пытались передать одному из осужденных в болгарском перце. Разрезав овощи, контроллеры обнаружили в них два пакетика с неизвестными веществами.

По результатам экспертизы было установлено, что в одном перце был мефедрон, в другом пытались спрятать гашиш. Возбуждено уголовно дело, осужденный, которому предназначались посылка, дал признательные показания.

Ранее россиянка пыталась передать мужу в колонию литр виски в презервативах.

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