В колонию Калуги пытались передать наркотики, спрятав их в перце

В калужскую исправительную колонию пытались передать наркотики для осужденного, спрятав их в болгарском перце. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН региона.

Запрещенные вещества нашли сотрудники колонии при досмотре посылки, наркотики пытались передать одному из осужденных в болгарском перце. Разрезав овощи, контроллеры обнаружили в них два пакетика с неизвестными веществами.

По результатам экспертизы было установлено, что в одном перце был мефедрон, в другом пытались спрятать гашиш. Возбуждено уголовно дело, осужденный, которому предназначались посылка, дал признательные показания.

Ранее россиянка пыталась передать мужу в колонию литр виски в презервативах.