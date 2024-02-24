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Россиянин облился кипятком и шесть дней не обращался в больницу

Shot: в Москве мужчина получил сильные ожоги, облившись кипятком

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FotograFFF/Shutterstock

Житель Москвы получил сильные ожоги, случайно облившись кипятком, и шесть дней не обращался за медицинской помощью. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

64-летний житель столицы облился кипятком на кухне, когда готовил ужин, он получил серьезные ожоги. Сожительница пенсионера шесть дней уговаривала его обратиться за медицинской помощью, но пострадавший отказывался.

В один из дней состояние пожилого мужчины резко ухудшилось, бригадой скорой помощи его госпитализировали, медики диагностировали у него ожоги третьей степени и некроз тканей, спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пенсионерка курила в вытяжку на кухне и чуть не сгорела.

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