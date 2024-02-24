Трижды судимый россиянин устроил нарколабораторию в своей квартире

В Адмиралтейском районе Петербурге полицейские обнаружили крупную партию наркотиков у трижды судимого мужчины, зелье он хранил в своей квартире. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

35-летний петербуржец ранее трижды судимый за сбыт и хранение наркотических средств хранил в своей квартире крупную партию запрещенных веществ. Во время обыска в жилище подозреваемого сотрудники уголовного розыска нашли весы, полимерные банки с нелегальными веществами и два пакета с белым порошком.

Содержимое отправили на экспертизу, выяснилось, что мужчина хотел продать 199 граммов мефедрона, а также почти 300 граммов вещества, в составе которого был фенэтиламин. Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, подозреваемый задержан.

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