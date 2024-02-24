Терапевт рассказал об опасных симптомах отравления

Врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков рассказал радио Sputnik о первых симптомах пищевого отравления, при которых необходимо обратиться к врачу.

Специалист подчеркнул, что интоксикация требует незамедлительной медицинской помощи. Если у пациента наблюдаются головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки, нарушение пальценосовой пробы (человек не попадает пальцем в нос с закрытыми глазами. — «Газета.Ru»), то это говорит о достаточно серьезной ситуации, при которой нужно обратиться к медикам.

Звонков рассказал, что такое поведение организма называется мозговой симптоматикой — головной мозг на что-то реагирует, однако изначально человек не понимает, на что именно. Причин у такого состояния может быть множество: от отравления до опухоли в мозгу. Правильный диагноз при этом можно установить лишь в больнице после тщательного обследования.

Врач подчеркнул, что, даже если мозговая симптоматика возникла после очевидных признаков расстройства пищеварения, посещение больницы все равно обязательно, поскольку проблема может оказаться серьезнее, чем кажется.

Помимо нарушений мозговой деятельности Звонков выделил такие симптомы, как падение артериального давления, а также медленный или, наоборот, слишком быстрый сердечный ритм. При таких симптомах врач призывает немедленно вызывать «скорую». Кроме того, осмотр медиков обязателен, если симптомы интоксикации наблюдаются у ребенка, поскольку у детей очень низкая масса тела, плохая терморегуляция и очень высокая реактивность на токсины.

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