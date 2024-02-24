Лев напал на сотрудника зоопарка, который ухаживал за ним 10 лет

В зоопарке университета Обафеми Аволово в Нигерии лев растерзал сотрудника, хищник набросился на мужчину во время кормления. Об этом сообщает The Sun.

В нигерийском городе Илеса в зоопарке на территории университетского кампуса лев набросился на смотрителя, который принес ему еду. Хищник разодрал мужчине голову и грудную клетку.

Пострадавшего вытащили из вольера коллеги, но спасти мужчину не удалось, льва пришлось усыпить Как отметили сотрудники университета, смотритель ухаживал за животным более 10 лет, лев был практически ручным, что стало причиной нападения — неизвестно.

Ранее в Индии лев растерзал мужчину, решившего сделать с ним селфи.