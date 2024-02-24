Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянина, избившего фельдшера скорой помощи, отправили в психбольницу

В Свердловской области пьяный мужчина разбил голову фельдшеру скорой помощи

close
100%
«Богданович 96»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Богданович 96»

В городе Богданович Свердловской области пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи и разбил ему голову. Об этом сообщается в Telegram-канале «Богданович 96».

Бригада скорой помощи прибыла на вызов, чтобы оказать помощь пациенту с кровотечением, он находился в нетрезвом состоянии и набросился на фельдшера. Злоумышленник разбил медику голову.

Как сообщил URA.ru пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, личность нападавшего установлена, мужчина помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Ранее пьяный россиянин избил фельдшера скорой помощи за медлительность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами