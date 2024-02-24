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Собака искусала ребенка в Хабаровском крае, девочку спасли прохожие

В Хабаровском крае бродячая собака искусала ребенка

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Depositphotos

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка, девочку от агрессивного пса спасли прохожие. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в селе Таежное в Хабаровском крае, собака набросилась на ребенка во дворах частных домов. Девочку спасли прохожие, они отбили ребенка от пса и вызвали медиков.

Пострадавшая была госпитализирована в местную больницу, после оказания первой помощи она отпущена на амбулаторное лечение. По факту нападения животного возбуждено уголовное дело.

Ранее собака в ошейнике покусала девочку-подростка под Ярославлем.

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