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Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 февраля

Росгидромет: 24 февраля в Москве будет облачная погода и температура до +3℃

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В субботу, 24 февраля, в Москве будет облачная погода и температура до +3℃. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики обещают гололедицу и низкий уровень осадков.

Ожидается, что дневная температура в столице будет колебаться в пределах +1-3℃, а ночью может опуститься до -1℃. При этом ветер будет юго-восточный и южный с порывами от 6 до 11 м/c. Уровень атмосферного давления составит около 756 мм ртутного столба. При этом в Московской области ожидается дневная температура в диапазоне от -1 до +4℃, а ночью прогнозируется мороз до -3℃.

До этого замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что в некоторых регионах Сибири и Урала установилась аномально холодная погода. Это связано с антициклоном и областью высокого давления над азиатской частью России.

В частности, аномально холодная погода наблюдается в Омской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, областях, в Красноярском крае и на Алтае. Ночью морозы в этих регионах достигают 40 градусов и ниже.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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