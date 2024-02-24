Хромого амурского тигра привезли в хоспис в Ленинградской области

Зоолог и глава центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил об успешной переправке хромого амурского тигра в хоспис в Ленинградской области. Его слова приводит РИА Новости.

Причиной проблем с лапами у животного оказалось застарелое огнестрельное ранение: пуля вошла через лопатку и вышла через переднюю лапу, что привело к тяжелому воспалению. Из-за ранения зверь нападал на собак.

Перевозили тигра на самолете, а затем на автомобиле. Транспортировка стала возможна благодаря успешному медицинскому вмешательству. Сейчас животное адаптируется к условиям на новом месте.

До этого в Приморье поймали раненого тигра.

В январе 2024 года другого тигра с плохим характером собрались выпустить обратно в дикую природу в Хабаровском крае. В конце прошлого года жители поселка Мухен были обеспокоены действиями большой хищной кошки, которая заходила в район жилых домов. Сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края совместно с КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» отловили животное.

Ранее в Хабаровском крае тигр выгнал медведя из берлоги, но тот отправился в другую.