Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Курской области отменили ракетную тревогу

Курский губернатор Старовойт сообщил об отмене ракетной тревоги в области

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной тревоги в регионе в своем Telegram-канале.

Тревога действовала почти шесть часов подряд с 23:20 до 5:10 по мск.

Ночью в небе над Курском сработали системы ПВО.

До этого в Курской области сбили два украинских беспилотника. Губернатор Старовойт попросил жителей города соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

Сообщить о находке можно по телефону 112, добавил он.

17 февраля недалеко от города Курчатова, где расположена АЭС, ПВО ВС РФ сбили украинский беспилотник. На Курской АЭС сообщили о работе в штатном режиме после инцидента.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал спиртзавод в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами