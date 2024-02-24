В Курской области отменили ракетную тревогу

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной тревоги в регионе в своем Telegram-канале.

Тревога действовала почти шесть часов подряд с 23:20 до 5:10 по мск.

Ночью в небе над Курском сработали системы ПВО.

До этого в Курской области сбили два украинских беспилотника. Губернатор Старовойт попросил жителей города соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

Сообщить о находке можно по телефону 112, добавил он.

17 февраля недалеко от города Курчатова, где расположена АЭС, ПВО ВС РФ сбили украинский беспилотник. На Курской АЭС сообщили о работе в штатном режиме после инцидента.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал спиртзавод в Курской области.