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Курц обжалует приговор за ложные показания

Экс-премьер Австрии рассказал о планах обжаловать приговор за ложные показания

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Leonhard Foeger/Reuters

Бывший премьер-министр Австрии Себастиан Курц рассказал о планах обжаловать приговор за ложь в суде. Соответствующая публикация размещена на его странице в социальной сети X.

Политик подчеркнул, что будет уважать решение суда, однако отметил, что оно было вынесено из-за жалобы его политических оппонентов.

По словам Курца, он уже был оправдан по двум из трех статей обвинения и будет полностью оправдан по результатам слушаний в суде второй инстанции.

До этого земельный уголовный суд Вены приговорил экс-федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца к восьми месяцам условного срока по делу о даче ложных показаний.

Судья Михаэль Радастич во время оглашения приговора подтвердил, что Курц признан виновным во лжи перед парламентским комитетом.

Во время разъяснения приговора судья пояснил, что аргументы защиты Курца не позволяют вынести оправдательный приговор, так как неполное заявление нельзя автоматически не считать ложным.

Ранее Курц получил должность в организации, основанной зятем Трампа.

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