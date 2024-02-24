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В Карабахе обнаружили тела четырех связанных гражданских лиц

Прокуратура Азербайджана сообщила о телах четырех связанных людей в Карабахе

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РИА Новости

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о телах четырех связанных людей, обнаруженных в городе Ходжалы (армянское название — Иванян) в Нагорном Карабахе. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства.

«Было установлено, что обнаруженные человеческие останки принадлежат как минимум четырем лицам (один из них, предположительно, 4-5-летний ребенок), которые подвергались пыткам, а руки были связаны веревкой. Более того, согласно характерическим чертам, они были захоронены не менее 25 лет назад», — сообщили в прокуратуре.

При эксгумации присутствовали представители Международного красного креста. Тела обнаружили в ходе ремонтных работ возле территории бывшей ковровой фабрики в центре города.

До этого азербайджанский посол сообщил о планах переместить 100 тысяч человек в Карабах.

Ранее Азербайджан подал в Международный уголовный суд иск против Армении из-за Карабаха.

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