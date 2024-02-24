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Пожар на НЛМК в Липецке мог произойти из-за атаки беспилотника

Липецкий губернатор Артамонов: пожар на НЛМК потушен, угрозы выбросов нет

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Николай Хижняк/РИА Новости

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что пожар на Новолипецком металлургическом комбинате потушен, угрозы выбросов вредных веществ с предприятия нет. Проверяется информации об атаке на НЛМК беспилотников. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Артамонова.

«По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», — сообщил губернатор.

Артамонов призвал граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике на фоне сообщений о взрывах. При этом он отметил, что похожие новости приходят и из соседних регионов.

До этого Telegram-канал Mash писал, что пожар на заводе, который производит сталь с полимерным покрытием, произошел после серии взрывов, предположительно, вызванных беспилотниками.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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