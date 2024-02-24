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В Липецке начался сильный пожар на заводе после взрывов

Mash: в Липецке начался сильный пожар на металлургическом комбинате после взрывов

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Shutterstock

В Липецке начался сильный пожар на Новолипецком металлургическом комбинате после серии взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Завод производит сталь с полимерным покрытием. Предположительно, на заводе произошли взрывы после прилета ряда беспилотных летательных аппаратов. Местные жители слышали характерные звуки. Официальной информации по инциденту пока не поступало, однако кадры с пожаром уже попали в сеть.

До этого МЧС Соликамска сообщило о взрыве на заводе боеприпасов и спецхимии «Урал».

По данным канала, местные жители услышали громкий грохот, в близлежащих домах взрывной волной были выбиты стекла.

Экстренные службы уточнили, что хлопок произошел в здании корпуса №2, при этом в здании никого на момент происшествия не было. На заводе работа была продолжена в штатном режиме — взрыв не повлиял на работу предприятия.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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