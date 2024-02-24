В США упал вертолет нацгвардии

В штате Миссисипи потерпел крушение вертолет нацгвардии США. Об этом сообщил губернатор штата Тейт Ривз в публикации в социальной сети X.

По словам чиновника, авария с вертолетом Apache AH-64 произошла во время тренировочного полета в округе Прентиес. Оба пилота погибли.

До этого экс-президент Чили разбился при крушении вертолета.

Воздушное судно, на борту которого находился экс-глава государства и три члена его семьи, упало в озеро Ранко в одноименной провинции.

Родственники политика смогли самостоятельно выбраться из вертолета и сейчас находятся в безопасности, однако 74-летний Пиньера остался внутри затонувшего воздушного судна. В результате спасатели обнаружили тело бывшего президента на глубине порядка 40 метров. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, уточнили журналисты.

Ранее в США вертолет упал на оживленную трассу и попал на видео.