Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США упал вертолет нацгвардии

Губернатор Ривз: в штате Миссисипи потерпел крушение вертолет нацгвардии США

close
100%
Cherie Diez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В штате Миссисипи потерпел крушение вертолет нацгвардии США. Об этом сообщил губернатор штата Тейт Ривз в публикации в социальной сети X.

По словам чиновника, авария с вертолетом Apache AH-64 произошла во время тренировочного полета в округе Прентиес. Оба пилота погибли.

До этого экс-президент Чили разбился при крушении вертолета.

Воздушное судно, на борту которого находился экс-глава государства и три члена его семьи, упало в озеро Ранко в одноименной провинции.

Родственники политика смогли самостоятельно выбраться из вертолета и сейчас находятся в безопасности, однако 74-летний Пиньера остался внутри затонувшего воздушного судна. В результате спасатели обнаружили тело бывшего президента на глубине порядка 40 метров. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, уточнили журналисты.

Ранее в США вертолет упал на оживленную трассу и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами