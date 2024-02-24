Британия передаст Украине предназначенный в утиль транспорт

Мэрия Лондона передаст Украине предназначенный в утиль из-за неэкологичности транспорт. Об этом пишет британское консервативное издание The Telegraph, передает РИА Новости.

Решение о передаче украинской стороне таких автомобилей принял мэр Садик Хан после долгих споров по этому вопросу.

Лондонцы смогут пожертвовать автомобили, не соответствующие требованиям программы созданию «зон максимально низкого загрязнения» (ULEZ), Украине в обмен на выплату. Предполагается, что они будут использованы в медицинских и гуманитарных целях.

До этого Франция пообещала предоставить Украине лоцманские суда и автобусы. Кроме этого, глава Министерства транспорта Франции Клеман Бон заявил, что страна поставит Украине порядка 20 тыс. тонн рельсов для восстановления железнодорожного полотна.

BFMTV уточняет, что Париж также пообещал Киеву лоцманские суда и дополнительные автобусы.

Ранее стало известно о просьбе украинской стороны передать ей изъятые у мигрантов при пересечении Ла-Манша лодки.