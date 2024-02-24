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Трампа обязали выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

NBC: сумма штрафа Трампу по делу о мошенничестве выросла до $454 млн

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Brian Snyder/Reuters

Суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выплатить $454 млн по гражданскому делу о мошенничестве. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что указанная сумма включает в себя проценты за период до вынесения судебного решения.

16 февраля суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о махинациях в компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Также политику на три года запретили занимать должность в любой корпорации в штате Нью-Йорк и обращаться за кредитами в финансовые институты штата.

Трамп заявил, что обжалует это решение.

До этого генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что потребует конфисковать активы Трампа в случае, если он не выплатит сумму иска по делу о махинациях.

Американский журналист Такер Карлсон назвал обвинения, выдвинутые против бывшего президента США Трампа, смехотворными.

Ранее Трамп пообещал помощь политзаключенным «режима Байдена».

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