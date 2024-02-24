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На Западе США обнаружен летательный аппарат неизвестного происхождения

CBS: на Западе США обнаружен летательный аппарат неизвестного происхождения

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Randall Hill/Reuters

На Западе США обнаружен летательный аппарат неизвестного происхождения и назначения. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что угрозы летный аппарат не представляет, однако военные ведут за ним наблюдение.

До этого Совет по национальной безопасности Соединенных Штатов признал, что сбитые ВВС США 11-12 февраля три неопознанных летательных объекта не несли угрозы. Разведывательное сообщество США пришло к выводу, что сбитые объекты могли быть связаны с коммерческими или исследовательскими организациями и считаются теперь потенциально безвредными.

В феврале 2023 года США обвинили КНР в нарушении суверенитета из-за применения аэростата-разведчика. По словам представителя Белого дома, китайские власти создали флот аэростатов для осуществления операций по разведке, которые нарушают независимость и самостоятельность других стран.

Ранее спикер МИД КНР Мао отказалась комментировать сообщения об аэростатах у Тайваня.

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