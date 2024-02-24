Над Курской областью работает ПВО

В небе над Курском и Курским районом работает ПВО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие.

Утром 23 февраля в небе над Курском средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Губернатор региона Старовойт попросил жителей города соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

Сообщить о находке можно по телефону 112, добавил он.

Вечером 22 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что средства ПВО сбили беспилотник в небе над Суражским районом. Он уточнил, что никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы, отметил губернатор.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.