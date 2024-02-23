На Кубани ликвидировали пожар после падения летательного аппарата

Оперштаб Кубани сообщил в Telegram-канале, что открытое горение на месте падения летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения ликвидировано.

«В 21:45 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

До этого жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае сообщили о падении некоего летательного объекта.

Позже оперштаб Кубани сообщил, что над хутором Трудовая Армения упало два летательных аппарата. В результате начался пожар на площади примерно 250 кв. м. Согласно официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Огонь локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м. По уточненным данным, было подтверждено падение одного летательного аппарата.

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