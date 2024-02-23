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На Кубани ликвидировали пожар после падения летательного аппарата

Оперштаб: пожар после падения летательного аппарата на Кубани ликвидирован

Оперштаб Кубани сообщил в Telegram-канале, что открытое горение на месте падения летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения ликвидировано.

«В 21:45 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

До этого жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае сообщили о падении некоего летательного объекта.

Позже оперштаб Кубани сообщил, что над хутором Трудовая Армения упало два летательных аппарата. В результате начался пожар на площади примерно 250 кв. м. Согласно официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Огонь локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м. По уточненным данным, было подтверждено падение одного летательного аппарата.

Ранее семья из Флориды заявила, что на крышу их дома упал обломок самолета.

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