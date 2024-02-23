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Вывесивший пророссийский плакат польский фермер обвинен в призывах к войне

Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката на тракторе

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Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl/Reuters

Прокуратура Польши предъявила обвинения местному фермеру, который во время протестной акции вывесил на своем тракторе пророссийский плакат и флаг Советского Союза. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По информации источника, прокурор расценивает действия мужчины как «призывы к развязыванию агрессивной войны против Польши», поддержку СВО России на Украине и «пропаганду тоталитарной идеологии».

23 февраля посольство Украины в Польше направило официальную ноту польским органам власти с требованием привлечь к ответственности причастных к рассыпанию украинского зерна.

22 февраля сообщалось, что премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским на границе между двумя странами по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров. До этого украинский лидер предложил Туску до 24 февраля приехать на границу между двумя государствами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины проведет во Львове заседание на тему блокады границы с Польшей.

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